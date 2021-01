Doktor Koch impft

Rund 1500 Menschen der Risikogruppe eins sind in Hagen bereits geimpft. Koch wird auch als stellvertretender Leiter im Impfzentrum in der Stadthalle dabei sein. Das nimmt Anfang Februar die Arbeit auf und soll zunächst die Generation 80 Plus durch Impfungen schützen.

Der ehemalige Chefarzt der Kinderklinik engagiert sich aber auch weiter für junge Menschen. Über die Plattform Ernährung und Bewegung e. V. will er dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche auch in der Pandemie in Bewegung bleiben.