Doppeljubiläum an der Fachhochschule

Bereits vor 200 Jahren startete anwendungsorientierte Bildung in Hagen - und zwar mit der Provinzial-Gewerbeschule. Die ist die Vorgängereinrichtung der heutigen Fachhochschule Südwestfalen. Hagen blickt also auf eine lange Tradition im Sektor der anwendungsorientierten Bildung zurück. Vor 100 Jahren fiel dann den Startschuss für den Verein der Freunde der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen (VdF). Der Verein bietet aber viel mehr als einfach nur eine monetäre Unterstützung der Studierenden. Er hält Studierende und Ehemalige zusammen, steht mit Rat und Tat zur Seite, vermittelt wertvolle Skills für den Einstieg in das Berufsleben und vieles mehr.

Mehr zu Fachhochschule und dem Verein der Freunde, sowie einen kleinen Einblick in das Programm der Jubiläumsfeier hört ihr im Beitrag.

Los geht es am 29. September um 11:30 Uhr auf dem Gelände der Fachhochschule an der Haldener Straße 182. Die Teilnahme an der Feier ist kostenlos, um eine Anmeldung zur besseren Planung wird jedoch gebeten. Mehr Infos zum Programm findet ihr hier.