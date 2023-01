Dortmunder Zoll leitet Strafverfahren in Hagen ein

Der Dortmunder Zoll hat in diesem Monat mehrere Betriebe in der Region kontrolliert. Schwerpunkt war der Kreis Recklinghausen, aber auch in Hagen, Dortmund und im Märkischen Kreis gab es Kontrollen. Im Visier der Ermittler waren Kioske, Shishashops und Shishabars. Dabei wurden Einweg-E-Zigaretten sichergestellt, die unversteuert, zum Teil auch Raubkopien und nicht einsatzfähig waren, aber auch unversteuerter Wasserpfeifentabak, hunderte unversteuerte Zigaretten, Marihuana und Haschisch. Das Hauptzollamt in Dortmund leitete über 40 Strafverfahren wegen Steuerhehlerei und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

© Zollfahndungsamt Essen