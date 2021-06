Dreckweg in Hagen

Dreckweg hieß es an der Eilper Straße, auf dem Platz vor der evangelischen Kirche in Haspe und auf dem Wilhelmsplatz in Wehringhausen. Der HEB hat die Sache unterstützt und die Müllsäcke abgeholt, freiwillige Helfer konnten sich Sonntagvormittag spontan Handschuhe schnappen und mitmachen. Mitte September soll die Aktion wiederholt werden.