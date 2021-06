Dreckweg.Hagen

Sie heißen Leonard Peil, Maren Heidrich, Emanuel Gering und Christina Hermes, und sie wollen einfach ihre und unsere Stadt nicht im Dreck versinken sehen. Deswegen packen sie an und hoffen, daß viele Leute mithelfen. Zwischen 9 und 12 Uhr kann man sich die Müllbeutel und Handschuhe abholen - in Eilpe an der Eilper Straße 113 a, in Haspe am Kirchplatz an der Frankstraße und in Wehringhausen am Wilhelmsplatz. Volle Müllbeutel kann man dann auch dort wieder ablegen.