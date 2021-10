private Müllsammel-Aktion

Von 9 bis 18 Uhr kann jeder mithelfen, sein Wohnumfeld sauber zu machen. Die Organisatoren geben Müllsäcke ab und nehmen den Müll entgegen, und zwar in Eilpe an der Eilper Straße 113 a, in Wehringhausen am Wilhelmsplatz, in Haspe am Kirchplatz in der Frankstraße, in Boele am Marktplatz und vor der Ischelandhalle.