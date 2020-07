Dreister Autofahrer

Der Unfallfahrer deutete an, dass man sich am Fahrbahnrand trifft. Dann drehte er und hielt in einer Einfahrt an. Eine Frau stieg aus und ging zum Auto. Dort erklärte ihr der Fahrer, dass er sich ihr Kennzeichen notiert habe und sich melden würde.

Anschließend fuhr er weg, ohne auf die Polizei zu warten oder seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann ist ca 40 Jahre alt und hat schütteres Haar, er fuhr einen grauen Opel oder Mercedes mit Hagener Kennzeichen. Zum Unfallzeitpunkt war noch ein anderes Auto neben dem Fahrzeug der Frau, vielleicht kann dessen Fahrer weiter helfen.