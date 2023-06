Drogen sichergestellt

Zivile Polizei-Einsatztrupps haben letzte Woche Drogen sichergestellt und drei Männer festgenommen. Am Dienstag beobachteten die Beamten mehrere Personen an einem Haus an der Eckeseyer Straße. Bei einer Kontrolle fanden sie Marihuana. Mehr gab's dann drinnen.