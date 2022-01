Dschungelcamp 2022: Das sind die Kandidaten

Das Kandidatenfeld ist mal wieder ein bunter Mix aus unbekannten Persönlichkeiten, viel Trash-TV-"Stars" und abgehalfterten Stars, die dringend Kohle brauchen. Willkommen beim Dschungelcamp 2022!

Die 15. Staffel findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie normal im australischen Dschungel statt, sondern im Kruger-Nationalpark in Südafrika, Australien selbst gelte als zu unsicher. Wieder dabei: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich als Moderatoren-Duo und Dr. Bob als Camp-Arzt. Nachdem es bei Kandidatin Christin Okpara laut RTL zu "Unstimmigkeiten beim Impfstatus" kam, wurde sie ersetzt. Ein weiterer Teilnehmer darf aufgrund eines positiven PCR-Tests nicht ins Dschungelcamp einziehen. Er wird nicht ersetzt. Die Hoffnung seitens der Veranstalter sei, dass er zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen könne. Welche Teilnehmer bei der diesjährigen Ausgabe dabei sind, zeigen wir euch hier.

Peter Althof

© RTL © RTL

Peter Althof ist ein bekannter deutscher Bodyguard, der Stars und Sternchen in der Öffentlichkeit große Sicherheit gegeben hat. Zudem ist er auch Veranstalter von Boxkämpfen und hat in der Filmreihe "Macho Man" mitgespielt. Wie so häufig benötigt er Geld und ist deshalb mit im Camp.

Jasmin Herren

© RTL © RTL

Jasmin Herren ist die Ersatzkandidatin für Christin Okpara. Die 43-Jährige geht ihr erstes Realityformat nach dem Tod ihres Mannes Willi (†45) an. Zuvor nahmen sie schon an "Temptation Island" oder "Sommerhaus der Stars" gemeinsam teil.

Tina Ruland

© RTL © RTL

Die Schauspielerin - bekannt aus dem Filmklassiker "Manta Manta" - wagt sich als 55-Jährige ins Dschungelcamp. 2018 nahm sie bei "Let's Dance" teil, nun soll der Erfolg im südafrikanischen Kruger-Nationalpark her.

Eric Stehfest

© RTL © RTL

Fünf Jahre lang war er vor der Kamera für GZSZ (Gute Zeiten, Schlechte Zeiten). Seitdem versucht er sich auch in anderen Formaten, wie "Let's Dance" oder "Unbreakable". Laut seiner eigenen Aussage wird er im Camp "für Brände legen" sorgen, denn: "Ich finde, Diskussionen und sich streiten sind sowieso was Gutes."

Anouschka Renzi

© RTL © RTL

Laut RTL soll die Schauspielerin Anouschka Renzi 13 mal eine Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" abgesagt haben. Nun sei es ihr aber egal, was andere über sie denken. Anouschka Renzi ist denjenigen ein Begriff, weil sie sich mit Désirée Nick 2004 eine Art Beauty-Zoff geliefert hatte. 2019 stand sie beim TV-Projekt "6 Mütter" zuletzt für VOX vor der Kamera.

Tara Tabitha

© RTL © RTL

Die Reality-Persönlichkeit Tara Tabitha ist ebenfalls im Dschungelcamp 2022 dabei. Ihr Ziel laut RTL: Jagd auf Männer machen. Bekannt wurde sie unter anderem durch das Reality-Format "Ex On The Beach".

Janina Youssefian

© RTL © RTL

Sie will ihr "Teppichluder"-Image loswerden, sagt Janina Youssefian. Ein "bisschen Sexiness" dürfte trotz alledem im Camp nicht fehlen. Die ehemalige Affäre von Dieter Bohlen war schon bei "Adam sucht Eva" und "Promi Big Brother" dabei.

Linda Nobat

Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat sagte RTL im Vorfeld, dass sie "gewinnen werde". Die 26-Jährige probiert sich an ihrem zweiten Reality-Format und hofft, die Krabbeltiere und Ekel-Aufgaben so gut es geht zu überstehen.

Michael Flickinger

© RTL © RTL

Er wird unter den männlichen Kandidaten nur "Prince Charming" genannt, weil er bei dieser Reality-Show mitgemacht hat. Zu seinem Auftritt im Dschungel sagt er RTL: "Dschungel ist die Königsklasse im Reality-TV. Ich habe never ever mit der Anfrage gerechnet". Nun ist er also dabei und hofft, positive Energie ins Camp zu bringen.

Lucas Cordalis

© RTL © RTL

Ihn hat es noch vor dem offiziellen Start erwischt: Lucas Cordalis, Sohn vom verstorbenen Schlagerstar Costa Cordalis und Ehemann von Daniela Katzenberger, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und muss vorerst auf den eigenen Start bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verzichten. Alle Beteiligten hoffen, dass er zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen kann.

Harald Glööckler

© RTL © RTL

Er ist neben Lucas Cordalis wohl die bekannteste Person des Dschungelcamps 2022. Der Modedesigner Harald Glööckler wird mit viel Selbstbewusstsein in die neue Ausgabe von "Ich bin ein Start - Holt mich hier raus!" gehen, wie er RTL verraten hat: "Wer mich nicht leiden mag, hat einfach keinen guten Geschmack."

Filip Pavlovic

© RTL © RTL

Mit ihm bekommt das Camp ganz viel Muskelmasse. Filip Pavlovic, bekannt aus zahlreichen Reality-Formaten, hat sich einiges vorgenommen: "Schnallt euch gut an! Denn ich komme, um mir die Krone zu holen." Er löste bei der großen Dschungelshow im Vorfeld sein Ticket für diese Ausgabe des Dschungelcamps.

Autor: Joachim Schultheis