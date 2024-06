DWD: Tornado-Verdacht offiziell bestätigt

Die Meteorologen haben in den letzten Tagen das Schadensbild im Stadtgebiet genau analysiert. Unter anderem haben sie sich die Sturm-Schneise angeschaut und erfasst, in welche Richtung die Bäume umgekippt sind. Das Ergebnis sei eindeutig, sagte ein Sprecher. Es habe sich um einen Tornado gehandelt. Währenddessen gehen die Aufräumarbeiten im Stadtgebiet weiter. Unter anderem ist im Bereich Fleyer Straße noch einiges zu tun. Der Hagener Wirtschaftsbetrieb rechnet damit, dass alle Schäden in etwa 3 bis 4 Wochen behoben sein werden.