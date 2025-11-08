Navigation

E-Patientenakte – Hausärzte kritisieren technische Umsetzung

Veröffentlicht: Samstag, 08.11.2025 00:01

Gesundheitsdaten wie Befunde und Laborwerte müssen seit dem 1. Oktober auch in digitale Akten geladen werden. Hausärzte halten das System nicht für ausgereift.

Elektronische Patientenakte
© Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa

Gesundheit

Berlin (dpa) - Die Hausärzte hadern weiter mit der elektronischen Patientenakte. «Für die Idee gebe ich die Note "sehr gut", für die Ausführung durch die Krankenkassen, die Industrie und die Digitalagentur Gematik die Note "mangelhaft"», sagte die Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Nicola Buhlinger-Göpfarth, der «Rheinischen Post» (Samstag). «Drei Viertel der Praxen berichten in einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung von technischen Problemen in den letzten Monaten. So zerstört man Vertrauen.»

Seit dem 1. Oktober sind Gesundheitseinrichtungen verpflichtet, wichtige Daten wie Befunde oder Laborwerte in die E-Akten einzustellen. Sie können Patienten ein Leben lang begleiten und sollen zu besseren Behandlungen beitragen.

Falsche Diagnosen in den Akten «kein Massenproblem»

Buhlinger-Göpfarth wies Vorwürfe zurück, dass die Patientenakten (ePA) massenhaft falsche Diagnose enthielten: «Wir Ärzte versorgen über 500 Millionen Fälle pro Jahr in unseren Praxen, da sind bestimmt in Einzelfällen Diagnosen auch mal falsch eingegeben oder veraltet», sagte sie. «Mehr Transparenz durch die ePA ist da gut. Aber das ist doch kein Massenproblem.»

Von der Bundesregierung wünscht sich die Verbandschefin die schnelle Einführung eines Hausarzt-Systems: «Unser Vorschlag: Wer zuerst zum Hausarzt geht, bekommt, wenn nötig, schneller einen Termin beim Facharzt. Das ist ein guter Anreiz», sagte sie.

© dpa-infocom, dpa:251107-930-265371/1

Weitere Meldungen

Habe ich Diabetes? Wie man der Erkrankung auf die Spur kommt

Gesundheit Ein Typ-2-Diabetes bleibt oft jahrelang unentdeckt - auch weil er sich längst nicht immer klassisch durch enormen Durst und häufiges Wasserlassen bemerkbar macht.

Eine Person trägt Armreifen mit der Aufschrift "Diabetes Type 1"

Alkoholvergiftung: So handelt man richtig

Gesundheit Alkohol ist ein Zellgift: Nehmen wir innerhalb kurzer Zeit viel davon zu uns, droht eine akute Alkoholvergiftung - und damit ein böses Partynacht-Ende.

Ein Betrunkener sitz zusammengesunken in einem Bierzelt

Feiertage allein? Wie Sie Weihnachten zu Ihrem Fest machen

Gesundheit Die Familie unterm Baum: das ist das klassische Bild, das wir mit Weihnachten verbinden.

Eine Frau öffnet ein Weihnachtsgeschenk
skyline