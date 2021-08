Ehrung der Eintracht

Foto: Eintracht-Coach Stefan Neff trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Die neue Saison beginnt am 11. September mit einem Auswärtsspiel beim TuS Ferndorf. Beide Teams treffen sich bereits kommenden Freitag in Hagen im DHB-Pokal. Nach dem dritten Aufstieg seit 2015 rechnet Coach Stefan Neff damit, dass die Voraussetzungen günstig sind, sich nachhaltig in der 2. Liga zu etablieren.