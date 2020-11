Ein App gegen Einbrecher

Die Anwendung liefert Informationen zu früheren Taten sowie auf dieser Basis Prognosen zu Einbruchswahrscheinlichkeiten. Außerdem gibt es wichtige Präventionshinweise. So können sich die Nutzerinnen und Nutzer darüber informieren, wie sie ihre Wohnungen besser vor Einbrechern sichern und bekommen einen Kontakt zu den regionalen Beratungsstellen der Polizei.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in NRW und auch bei uns in Hagen in der letzten Zeit deutlich zurück gegangen. Die neue App soll dazu beitragen, dass das so bleibt. Denn: Ein Einbruch, fremde Leute, die private Räume durchwühlen, ist für die Betroffenen auch immer ein traumatisches Erlebnis.

Die Apps dazu gibt es kostenlos im App Store und im Google Play Store. Am 30. November 2020 werdenerstmalig Prognosen veröffentlicht.