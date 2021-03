Ein erstes Fazit

Einige brauchen ein negatives Testergebnis für den Kosmetiktermin oder den Besuch von Verwandten. Andere sind einfach neugierig, wie so ein Corona-Schnelltest abläuft. Aktuell gibt es neun Standorte in Hagen. Bei manchen müssen Interessierte vorab einen Termin vereinbaren, bei anderen nicht. Weitere Standorte für kostenlose Schnelltests sollen folgen. Jeder kann sich pro Woche einmal kostenlos testen lassen. Sollte der Test positiv sein, wird das Gesundheitsamt informiert und die betroffene Person kommt erstmal in Quarantäne. Das Ergebnis muss dann noch mit einem zweiten Test bestätigt werden, weil die Schnelltests nicht zu einhundert Prozent genau sind.

Eine Übersicht mit den bisherigen Anlaufstellen gibt es hier.