Ein Hauch Umsatzplus

In Hagen arbeiten über 11.000 Menschen in 64 Industriebetrieben. Zusammen haben sie in der Zeit von Anfang Januar bis Ende März für einen Gesamtumsatz von fast 1,1 Milliarden Euro gesorgt.

Die umsatzstärksten Branchen in der Region sind der Maschinenbau und die Metallerzeugung und -Bearbeitung. Landesweit sind nahezu in allen Branchen die Auslandsumsätze leicht gestiegen und die im Inland etwas gesunken. Die Hagener Industriebetriebe haben im ersten Quartal gut ein Drittel ihrer Umsätze im Ausland gemacht.