Mit einem Einblick in die verschiedensten Arbeitsbereiche und Menschen in der Pflege wollen wir ein Plädoyer für die Pflege halten. Dabei geht es bei all der berechtigten Kritik darum, dass die positiven Seiten dieses Berufes deutlich überwiegen. Thematisch wollen wir euch dabei einen Einblick in die Ausbildung, den Beruf und in die Gefühle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Außerdem wollen wir von den Hagener Politikerinnen und Politikern wissen, was sie in Zukunft konkret für die Pflege tun wollen.





