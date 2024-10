Ausbildung bei der evangelischen Stiftung Volmarstein

Demensprechend breit ist das Ausbildungsangebot, über das am 7. November per Bustour informiert wird. Der Bus hält an verschiedenen Einrichtungen der Stiftung mit ihren Standorten in Hagen, Herdecke und Wetter. Interessierte junge Leute können nach Lust und Laune ein- und aussteigen und sich dann in den Einrichtungen informieren. Das Krankenhaus Mops in Haspe bietet zum Beispiel Einblicke im Operationssaal.





Die Ausbildungsreise ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantwortet das Sekretariat der BAVO unter

Tel. 0 23 31 / 476 39 00 oder sekretariat@ba-vo.de