Ein Zeichen für Frieden

Nie wieder Krieg, Put in out und viele andere Dingen standen gestern auf den Schildern, die auf dem Friedrich-Ebert-Platz in die Luft gehalten wurden. Zu der Friedensdemo haben die Vereine Hagener Friedenszeichen, East-West-East und die Falken aufgerufen. Neben Musik gab es noch Reden von zum Beispiel Oberbürgermeister Erik Schulz, Fridays For Future und Menschen, deren Familie im Kriegsgebiet leben. Außerdem gab es eine Schweigeminute.