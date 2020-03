Einbrecher festgenommen

Die Hagener Polizei startet mit einer Erfolgsmeldung in die neue Woche. In der Nacht konnte ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen werden. Der Mann hatte versucht, einen Baucontainer auf dem Tankstellengelände "Am Sportpark" aufzubrechen. Der Container dient derzeit als Kassenraum.





© m.mphoto - stock.adobe.com