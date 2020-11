Einbrecher festgenommen

Eine Zeugin hatte die Polizei in der Nacht zur Buntebachstraße gerufen, dort hatte sie Lichtschein in einer Gartenlaube bemerkt. In die Laube war bereits am Tag zuvor eingebrochen worden. Mehrere Polizisten waren schnell vor Ort, ebenso Fred, der als erstes in die verwinkelte Laube geschickt wurde. Seine Hundeführerin hatte ihn vorher mehrfach lautstark angekündigt.

Die Suche des Hundes war erfolgreich: Er konnte zwei Einbrecher im hinteren Bereich der Laube erwischen und mit lautem Gebell darauf aufmerksam machen. Der belgische Schäferhund muss die beiden 20-Jährigen Einbrecher stark beeindruckt haben. Beide blieben mit hoch erhobenen Händen stehen, sie wurden vorläufig festgenommen. Für Fred gab es danach ein großes Leckerchen.