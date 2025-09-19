Navigation

Einbrüche in Firma

Veröffentlicht: Freitag, 19.09.2025 12:58

Einbrecher haben es offenbar auf ein Unternehmen aus Wetter abgesehen. Jetzt haben sie Metallplatten und einen LKW gestohlen. Der wurde gestern (Do) in der Hülsche in Haspe aufgefunden. Schon vor drei Monaten gab es einen Einbruch in dieselbe Firma.

Auch damals wurden sogenannte Wendeschneidplatten in einer größeren Anzahl gestohlen. Darüber hinaus entstand Sachschaden an den Gebäuden und einem Gabelstapler, den die Täter starten wollten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Interessant für die Polizei im Ennepe Ruhr Kreis ist unter anderem: Wer hat das Fluchtfahrzeug beziehungsweise den gestohlenen Mitsubishi LKW in der Tatnacht - Dienstag auf Mittwoch - gesehen? Die Fahrstrecke könnte von Wetter über Volmarstein oder den Tücking nach Hagen-Haspe geführt haben.


Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei im Ennepe Ruhr Kreis melden. 02324/91662200.

