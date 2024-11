Urteil nach Abi-Diebstahl

Geldstrafe für Schüler

Eigentlich war der heute 21-jährige ein Musterschüler, sogar Oberstufensprecher. Doch er klaute Geld aus der Kasse, die für die Abi-Feier 2023 geplant war. 7.500 Euro waren es. Das flog auf. Deshalb musste er sich heute (14.11.) vor Gericht verantworten. Er gab den Vorfall zu und erklärte, in ein Hamsterrad geraten zu sein. Weil er durchs Abitur gefallen ist, nicht an Feier teilnehmen durfte, Freunde verlor und die Eltern bereits das Geld überwiesen hatten, viel das Urteil mild aus. Eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro muss der Zahlen.