Eine Brücke für den Frieden

Die Gründe für die Aktion sind: Es herrscht Krieg in Europa, außerdem hinterlasse die Pandemie eine gespaltene Gesellschaft, gleichzeitig seien in unserer Region nahezu alle Unternehmen und die Menschen durch die gesperrte Brücke bedroht. Die Aktion soll die Brücke in ein Monument des Zusammenhalts verwandeln. Auch die Polizei hat die starke Aktion zur Kenntnis genommen und prüft, ob eventuell ein Straftatbestand besteht. Konkrete Ermittlungen gibt es aber nicht.





Link zum Video: https://youtu.be/Bu_-zCV9PV8