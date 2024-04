Eine Schicht mit dem Lärmwagen

Lärmwagen als Projekt gegen Ruhestörungen

Der Lärmwagen des Ordnungsamtes Hagen ist immer Freitags und Samstags in Hagen unterwegs und erhält von den Leitstellen der Polizei und des Ordnungsamtes seine Einsätze. Überwiegend handelt es sich dabei um Anrufer, die sich durch laute Musik, laute Gespräche oder Partys in ihrer Nachtruhe gestört fühlen. Dafür ist die Besatzung des Lärmwagens von den sonstigen Aufgaben des Ordnungsamtes befreit. Freitage und Samstage sind dabei die einsatzintensivsten Tage, an denen der Lärmwagen ab 22 Uhr jegliche Ruhestörungen übernimmt. Nach einer Probephase im Jahr 2023 wurde der Lärmwagen dann als dauerhafte Maßnahme eingeführt.





Reporterin Lia Staniewski durfte eine Schicht des Lärmwagens begleiten:

© Radio Hagen

© Radio Hagen

Die Aufgaben des Lärmwagens

Eine Ruhestörung kann viele Formen annehmen, auch Geruchsbelästigungen durch zum Beispiel Grillgeruch werden vom Ordnungsamt bearbeitet. Dabei ist keine Meldung gleich.

© Radio Hagen

Ruhestörungen beenden

Eine Ruhestörung gehört laut Ordnungsamt zu den gefährlichsten Einsatzlagen. Das liegt daran, dass über die Betroffenen meist wenige Vorkenntnisse vorliegen und die Beamten die Personen in ihrem persönlichen Umfeld aufsuchen. Die Kräfte kennen das Umfeld nicht und auch nicht die Umstände, unter denen die Ruhestörung entstanden ist. Die Einsätze reichen daher von einfachen Partys mit zu lauter Musik, bis hin zu Situationen wo mehrere Personen alkoholisiert oder aggressiv sein könnten, wenn die Kräfte fordern die Party zu beenden. Auch Veranstaltungen in Hagen werden durch die Kräfte überprüft. Dort wird die Lautstärke der Veranstaltung gemessen und überprüft, ob die angemeldete Lautstärke eingehalten wird.

© Radio Hagen

Mit einem Dezibelmesser wird die Lautstärke einer angemeldeten Veranstaltung überprüft. © Radio Hagen

Viele Vorurteile gegenüber dem Ordnungsamt

Gegen die Einsatzkräfte gibt es immer wieder viele Vorurteile. Zum Beispiel, dass sie lediglich die Anliegen bearbeiten, die die Polizei liegen lässt. Das Aufgabengebiet des Ordnungsamtes ist jedoch vielseitiger: Neben den Aufgaben des Lärmwagens kümmert sich das Ordnungsamt weiterhin um stehenden Verkehr, Fahrzeugstilllegungen oder das Durchsetzen von Bußgeldverfahren. Mit den Aufgaben des Lärmwagens soll auf der einen Seite die Arbeit für die Polizeikräfte erleichtert werden, auf der anderen Seite erweitert das Projekt die Kompetenzen der Ordnungskräfte.