Eine trockene Nacht Anfang nächster Woche

Die Pumpstation Wolfskuhler Weg muss dafür außer Betrieb genommen werden. Dies hat zur Folge, dass in diesem Zeitraum die dortige Druckzone nicht zur Verfügung steht und auch die Pumpstation „Tückinger Höhe“ abgeschaltet werden muss. Betroffen sind verschiedene Liegenschaften im Bereich Tücking und Geweke, die während der Arbeiten entweder gar nicht oder über eine Notversorgung mit Wasser versorgt werden. ENERVIE Vernetzt empfiehlt betroffenen Kundinnen und Kunden, sich nach Möglichkeit vorsichtshalber einen Wasservorrat anzulegen.

Nach Beendigung der Arbeiten werden Mitarbeiter des Unternehmens das Wasserrohrnetz spülen. Dadurch kann vereinzelt zu Trübungen des Wassers kommen, die aber gesundheitlich unbedenklich sind. Grundsätzlich empfiehlt das Unternehmen, im Bedarfsfall das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es wieder klar ist.

Generelle Informationen erhalten Kunden auch über die kostenlose Störungsnummer „Wasser“ unter 0800 – 123 99 33.

Betroffen sind:

Hedwigstraße (Hausnummern 3 – 10)

Tückinger Hang (Hausnummern 1 – 12)

Tückinger Höhe (Hausnummern 1 – 34)

Tückingschulstraße (Hausnummern 1 – 19k und 44)

Tückinger Wald (Hausnummern 1 – 13)

Tückingstraße (Hausnummern 33 – 140)

Roderberg (Hausnummern 2 – 42)

Am Birkenwäldchen (Hausnummern 1 – 34)

Am Lilienbaum (Hausnummern 1 – 45)

In der Geweke (Hausnummern 41 – 69)

Wolfskuhler Weg (Hausnummern 1 – 67)

Akazienweg (Hausnummern 15 – 35)

Auf der Halle (Hausnummern 8 – 12)

Reginenstraße (Hausnummern 5 – 23)

Margaretenstraße (Hausnummern 29 – 37 und 22)







