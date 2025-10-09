Navigation

Aktueller Stand in der Spinngasse - Was kann getan werden?

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 16:51

In der Spinngasse in Hagen sitzen Mieterinnen und Mieter seit Wochen buchstäblich auf dem Trockenen. Wasser abgestellt, dann Gas, und jetzt auch noch kein Allgemeinstrom mehr. Hier gibt es die Infos!

Laut Angaben der Mieterinnen und Mieter, haben sie ihre Miete immer bezahlt. Schuld ist offenbar der Eigentümer des Hauses, der seit Monaten keine Rechnungen mehr begleicht.

Im Beitrag hört ihr die Eindrücke über die Situation der Menschen.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören!

