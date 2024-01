Einsatz auf dem Tücking

Die Feuerwehr ist im Moment auf dem Tücking im Großeinsatz. Dort brennt es auf einem Pferdehof. Mehrere Gartenhäuser aber auch Heuballen stehen in Flammen. Fünf oder sechs Pferde, die nah am Feuer standen, wurden von den Feuerwehrleuten in Sicherheut gebracht.

© Alex Talash