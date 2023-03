Einsatz in Hohenlimburg

Feuerwehr und Polizei hatten in der Nacht einen Großeinsatz in Hohenlimburg. Zunächst waren zwei Einbrecher auf dem Gelände eines Schrotthändlers an der Elseyer Straße gemeldet worden. Die mutmaßlichen Täter flüchteten beim Eintreffen der Polizei, einer konnte festgenommen werden, der andere lief weiter Richtung Lenne.

© Alex Talash