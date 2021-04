Eintracht gewinnt überzeugend

Es war ein Start-Ziel-Sieg, die Eintrachtler gerieten bei ihrem souveränen Auftritt also nie in Rückstand. Mitte der 2. Hälfte betrug der Vorsprung neun Tore und so war die Frage nach dem Sieger früh geklärt. Erfolgreichster Eintracht-Schütze war mit neun Treffern Kapitän Valentin Schmidt, der kurz nach Spielschluss aber schon die nächste Aufgabe am kommenden Samstag im Kopf hatte.

