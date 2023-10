Einzelhändler kehren die Stadt sauber

Gemeinsam kehren um die Stadt sauber zu halten. Genau das haben am Samstag viele Einzelhändler in unserer Innenstadt getan. Die SIHK hatte am Tag zuvor knapp 100 Besen an die Einzelhändler verschenkt, um bei der Aktion mitzumachen.

© Radio Hagen