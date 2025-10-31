Navigation

Emil an der Volmetalschule

Veröffentlicht: Freitag, 31.10.2025 11:21

Zwei Wochen lang zeigt unser Radio-Elch gemeinsam mit unserer Emil-Beauftragten Lorita Halili, wie Kinder sicher zur Schule kommen. Heute waren sie an der Volmetalschule und haben da die Erstklässler besucht.

© Lorita Halili / Radio Hagen

Zusammen mit der Polizei gucken wir uns an, welche Jacken besonders gut zu sehen sind und welche eher nicht. Genau da kommt Emil ins Spiel. Die kleinen Anhänger sind der Hit, denn sie leuchten, glitzern und bringen richtig Freude in die Klasse.

© Radio Hagen

Für die Polizei ist es natürlich auch immer ein tolles Erlebnis, sagt Polizist Thomas Cords.

© Radio Hagen

Weitere Meldungen

RUCK DURCHE STADT

Friedel Hiersenkötter Führungspersönlichkeiten werden aktuell immer großartiger! Heutzutage schwingen die mindestens eine Kettensäge und/oder schreiben sich auf ihre Basketball-Käppi, was sie für

Für Emil geht's weiter!

Lokalnachrichten Unser Radio-Elch Emil war heute an der Gebrüder Grimm Schule. Hier gibt es die Infos!

Die Ära Schulz geht zu Ende

Lokalnachrichten Nach elf Jahren geht die Ära Schulz zu Ende. Die Amtszeit des Oberbürgermeisters endet diesen Freitag. Zum Abschied war er noch einmal bei uns zu Gast im Studio.

skyline