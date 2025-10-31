Emil an der Volmetalschule
Veröffentlicht: Freitag, 31.10.2025 11:21
Zwei Wochen lang zeigt unser Radio-Elch gemeinsam mit unserer Emil-Beauftragten Lorita Halili, wie Kinder sicher zur Schule kommen. Heute waren sie an der Volmetalschule und haben da die Erstklässler besucht.
Zusammen mit der Polizei gucken wir uns an, welche Jacken besonders gut zu sehen sind und welche eher nicht. Genau da kommt Emil ins Spiel. Die kleinen Anhänger sind der Hit, denn sie leuchten, glitzern und bringen richtig Freude in die Klasse.
Für die Polizei ist es natürlich auch immer ein tolles Erlebnis, sagt Polizist Thomas Cords.