Emil an der Volmetalschule

Zusammen mit der Polizei gucken wir uns an, welche Jacken besonders gut zu sehen sind und welche eher nicht. Genau da kommt Emil ins Spiel. Die kleinen Anhänger sind der Hit, denn sie leuchten, glitzern und bringen richtig Freude in die Klasse.

Für die Polizei ist es natürlich auch immer ein tolles Erlebnis, sagt Polizist Thomas Cords.