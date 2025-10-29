Die Ära Schulz geht zu Ende

Bei seiner letzten Ratssitzung Ende September sagte Erik Schulz, dass er ohne Groll gehe und auch nicht enttäuscht sei. Vielmehr sei er stolz auf die vergangenen elf Jahre und das, was man gemeinsam geschafft habe. In den elf Jahren gab es viel zu meistern. Sei es die Corona Pandemie oder die Flutkatastrophe 2021.

Robin Hiermer hat mit ihm auf seine Zeit als Oberbürgermeister zurückgeblickt, gefragt wie er ab Samstag ohne Chauffeur von A nach B kommt und ob er sich die ganzen Kommentare in den Sozialen Medien zu Herzen genommen oder gar nicht erst gelesen hat. Nachzuhören bei uns im Radio Hagen Podcast.