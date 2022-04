Emil-Plakat auf der Hestert

Mit der Aktion wollen wir Autofahrer an gefährlichen Stellen darauf aufmerksam machen, dass dort Kinder unterwegs sind. An der Grundschule Hestert ist eine 30er-Zone. Zur Sicherheit wurden dort Hol- und Bringzonen für Eltern geschaffen und den Kinder wird regelmäßig gezeigt, worauf sie beim Schulweg achten müssen. Außerdem befindet sich dort direkt hinter einer Kreuzung ein Zebrastreifen. Sowohl das Stoppschild an der Kreuzung als auch das Tempolimit werden aber des Öfteren missachtet.