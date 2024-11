Emil Aktion 2024 - Emils achter Tag

Unsere Emil Aktion ist auf der Zielgeraden. Es ist der vorletzte Tag an den Grundschulen im Stadtgebiet. Noch bis morgen verteilen wir unseren kleinen Leuchtelch in den ersten Klassen und machen den Schulweg damit etwas sicherer. Was neben dem Emil sonst noch schützt in der Dunkelheit, können die Kinder nach unserem Besuch immer genau erklären. Zum Beispiel die Kinder von der Rudolf-Steiner-Schule. Da waren wir heute.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Morgen (08.11) geht es dann zur letzten Station, da sind wir an der Overbergschule. Den Überblick über die gesamte Emil Aktion für dieses Jahr gibt es hier.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Emil an der Rudolf-Steiner-Schule