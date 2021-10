Emils fünfter Tag

Jede Erstklässlerin und jeder Erstklässler hat dort einen kleinen Reflektorelch bekommen. Der soll die i-Männchen für Autofahrer besser sichtbar machen und so für einen sichereren Schulweg sorgen. Vorgestern war auch schon die Polizei an der Grundschule in Emst und hat den Kids gezeigt, wie sie sich beim Überqueren einer Straße verhalten müssen. Mit dem, was sie dabei gelernt haben und dem Emil kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.





Dienstag geht es für Emil weiter zur Karl-Ernst-Osthaus Schule.