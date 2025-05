Kirchmai-Erlös: 3000€

Emster Kinder hatten für den Nachmittag bereits Programm organisiert. Sie hatten eine Tour - an verschiedenen Spielstationen vorbei - aufgebaut. Auch eine Runde Bingo gab es für den Nachwuchs. Im Anschluss übernahmen Any Beat Counts das Livemusik-Programm, in der Konzertpause Bingorunden für die Erwachsenen. Ein schöner gemeinschaftlicher Open Air Abend für den Guten Zweck - mit einem starken Ergebnis für den Bunten Kreis. Der setzt sich für Familien mit schwer kranken Kindern ein.