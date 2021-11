Emils letzter Tag

In deren ersten Klassen hat jedes Kind so einen Reflektorelch bekommen. Mit der Aktion wollen wir den Kindern jedes Jahr zur Winterzeit einen sichereren Schulweg ermöglichen. Durch die Reflexion werden sie nämlich eher von Autos gesehen. So können Unfälle vermieden werden. Seine Reise hat Emil heute in der Grundschule Kley zu Ende gebracht. Dort sind die Kinder happy und wissen schon ganz genau, wofür er ist und wo sie ihn befestigen.

