Emils neunter Tag

Es ist Emils vorletzter Tag. Seit neun Tagen reisen wir jetzt schon mit unserem Leuchtelch durch die Stadt und besuchen die ersten Klassen der Hagener Grundschulen. Damit wollen wir für mehr Sicherheit auf dem Schulweg sorgen. Emil reflektiert nämlich, wenn ein Licht auf ihn scheint. Dadurch werden die Kinder morgens besser von Autofahrern gesehen. Genau das ist auch ein Grund, warum die Kinder den Leuchtelch so toll finden. Auch die von der Grundschule auf Emst. Da war Emil nämlich heute.

© Radio Hagen

Und die Kinder wissen sogar in vielen Fällen schon, wo sie Emil hin hängen.

© Radio Hagen

Morgen geht es für Emil an die Heideschule in Hohenlimburg. Das wird der letzte Stopp seiner Reise in diesem Jahr.