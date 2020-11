Emils siebter Besuch

Mit der Aktion wollen wir den Kindern nicht nur einen besonderen Moment in Zeiten von Corona-Einschränkungen schenken, sondern ihnen auch einen sichereren Schulweg ermöglichen. Die ganze Story von Emils heutigem Besuch gibt es in unserer Mediathek. Morgen geht es für ihn dann an die Heideschule in Hohenlimburg.