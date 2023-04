Energie-Scouts stellen Einsparpotentiale vor

Darüber haben sich knapp 50 Auszubildende aus der Region Gedanken gemacht. Ihre Ideen präsentieren sie heute in einer Woche (19.03.) in der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer in Hagen. Die Teilnehmer haben am Projekt Energie-Scouts teilgenommen, sich intensiv mit dem Thema Energie- und Ressourcen-Verschwendung beschäftigt und im eigenen Unternehmen nach Verbesserungs-Potentialen gesucht. Nächste Woche treten 13 Azubi-Teams gegeneinander an. Eine Jury kürt anschließend die besten Projekte. Den Gewinnern winkt eine Reise zur bundesweiten Besten-Ehrung der Energie-Scouts in Berlin. Das Projekt gibt es schon seit einigen Jahren. Seit 2014 haben bei der SIHK knapp 100 Azubis daran teilgenommen. Mit ihren Ideen können jährlich 3.500 Tonnen CO2 und knapp zwei Millionen Euro Energiekosten eingespart werden.