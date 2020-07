Enspurt Ausbildung

Corona-bedingt sind in den letzten Monaten viele Info-Angebote ausgefallen, mittlerweile haben sich die Akteure neue Wege und andere Formate einfallen lassen. Die Arbeitsagentur zum Beispiel hat heute ihren aktuellen Ausbildungsatlas vorgestellt. Auf 60 Landkarten zeigt der Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen.

Die Arbeitsagentur in Hagen beteiligt sich aber auch an der Aktion 1500Chancen, bei der auch die Stad Hagen, die Kreishandwerkerschaft, der Märkische Arbeitgeberverband und die SIHK mitmachen. Auf der Internetseite 1500Chancen.de finden junge Leute gebündelt alles, was an freien Ausbildungsstellen da ist, dazu Infos und Ansprechpartner.