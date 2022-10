Entscheidung in Münster

Der Streit um das neue Feuerwehrgerätehauses in Halden geht in die nächste Runde. Die findet vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster statt. Die Richter sollen über einen Normenkontrollantrag entscheiden. Den haben Anwohner gestellt, sie wehren sich seit Jahren gegen den Bau, weil sie erhebliche Bedenken wegen der Lärm- und Verkehrssituation haben.