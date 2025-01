Entsorgungsbetrieb setzt auf KI

Seit Oktober läuft das Pilotprojekt mit dem Namen "Datafleet". An drei Müllfahrzeugen sind Kameras installiert, die die Umgebung während den regulären Touren scannen und stark verschmutzte Bereiche erkennen. Erkennt die KI eine wilde Müllkippe, Sperrmüll oder sonstigen Unrat, wird automatisch ein Foto gemacht und an die Straßenreinigung übermittelt. Gesichter und Nummernschilder verpixelt die KI automatisch, um sensible Daten zu schützen.

Die KI soll dabei helfen Müll innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Erfassung zu beseitigen. Bislang werden durchschnittlich 5 bis 10 Bilder pro Tag gemacht. Das Projekt geht noch bis Ende September.