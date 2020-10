Erfolg für Hagens Polizei

Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Beamten den Mann ganz in der Nähe festnehmen. Ein Richter hat mittlerweile Untersuchungshaft angeordnet. Es besteht der Verdacht, dass der Mann für verschiedene Fälle von Cash-Trapping in Hagen verantwortlich ist.

Bei der Masche werden Geldautomaten so manipuliert, dass nicht alle Scheine beim Kunden ankommen, sondern irgendwie hängen bleiben. Kunden, die ihre Geldscheine ungezählt in die Tasche stecken, bemerken zunächst nicht, dass Geld fehlt. Die Scheine holen sich dann die Betrüger. Die Masche ist schon etwas älter, war aber seit dem Sommer wieder öfter in Hagen aufgetaucht.