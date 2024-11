Erinnerung an die Reichspogromnacht

Zum Gedenken an die Pogromnacht gab es am Samstag eine Gedenkveranstaltung auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Mitten in der Innenstadt wurden die Namen der deportierten und ermordeten Hagener vorgelesen. Der Rest der Veranstaltung wurde von Schülern von Hagener Schulen gestaltet. So soll auch die junge Generation sich über die Grauen der Geschichte sich informieren und einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten.

