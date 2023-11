Gedenken an Pogromnacht

Die Stadt Hagen lädt deshalb zusammen mit der Jüdischen Gemeinde, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, dem Theater, den freien Kulturzentren und den christlichen Kirchenverbänden zu einer Gedenkveranstaltung ein.

Ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Rassismus setzen - dazu ruft Oberbürgermeister Schulz gemeinsam mit allen beteiligten auf. Los geht es um 17 Uhr am Adolf-Nassau-Platz. Dann startet ein geführter Rundgang - vorbei an Stationen zum Gedenken an die Pogrome. Gegen 18 Uhr ist dann ein gemeinsames Gedenken vor der Synagoge der Jüdischen Gemeinde an der Potthoffstraße geplant. Hagener Schülerinnen und Schüler haben dafür Texte und Musik vorbereitet. Wer möchte, kann eine Kerze mitbringen.