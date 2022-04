Ermittlungen im Fall Pauli

Bei den Knochen wurde auch das Handy des Mannes gefunden. Darauf konnten Nachrichten und Telefonnummern aktiviert werden. Zuletzt bat die Polizei per Fernsehsendung Aktenzeichen XY um Hilfe in Form alter Telefon-CDs. So konnte mittlerweile der letzte Kontakt von Klaus Walter Pauli befragt werden. Es handelt sich um einen damals jungen Mann, der unter dem Namen Frank abgespeichert war. Mittlerweile ist klar, dass er weder als Zeuge noch als Tatverdächtiger in Frage kommt.