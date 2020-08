Ermittlungen nach Todesfall

Das Obduktionsergebnis hat in zwei Punkten Klarheit gebracht: Der Mann war organisch gesund und er hatte keine Sepsis. Was noch aussteht, sind Untersuchungen auf Covid 19, auf die Wirkung von Betäubungsmitteln und eine neuropathologische Erkrankung. Das heißt zusammengefasst: Bislang ist unklar, woran der Mann am Sonntag gestorben ist.

Weil der Mann zuvor in einen Polizeieinsatz am AKH verwickelt war, hatte die Staatsanwaltschaft geprüft, ob gegen die Polizisten wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt werden muss. Ergebnis: Es gibt keinen Anfangsverdacht. Es wird weiter noch ermittelt, ob Beschäftigte im AKH im Vorfeld Fehler gemacht haben. Der Mann war tot in der Nähe des Krankenhauses gefunden worden.