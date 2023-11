Ermittlungen nach Wohnungsbrand in Eckesey

Experten der Kripo wollen sich in der Wohnung umsehen. In der Goethestraße war gestern der 58-Jährige Bewohner in den Flammen ums Leben gekommen. Die restlichen 14 Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen oder wurden von der Feuerwehr gerettet. Von ihnen wurde niemand verletzt. Sie wurden vorübergehend in einem Bus der Hagener Straßenbahn betreut. Die Flammen haben auch das Dach des Mehrfamilienhauses beschädigt. Das Gebäude ist momentan unbewohnbar.