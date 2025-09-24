Erntedank Sammlung

Es sind die Organisationen, die nah an den Empfängern von Erntedankspenden sind, die dazu aufrufen: Luthers Waschsalon etwa, der Warenkorb, die Suppenküche und die Corbacher 20. Vor allem sind sie knapp an haltbaren Lebensmitteln, also an Konserven, Kaffee, Tee und Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Reis, Zucker oder H-Milch.

In allen vier Einrichtungen können Spenden bis zum fünften Oktober angegeben werden. Neben den genannten Lebensmitteln werden auch solche wie Käse, Aufschnitt, Wurst oder Marmelade dringend gesucht.